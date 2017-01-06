Путин помог Трампу победить на выборах - разведка США
Президент Российской Федерации Владимир Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах. Об этом говорится в докладе Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности США.
Как указано в документе, Путин заказал кампанию, направленную на оказание влияния на выборы.
В докладе сообщается, что действия Путина и российского правительства расцениваются разведкой США как помощь Трампу и намеренная дискредитация кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Российские усилия для влияния на президентские выборы - 2016 проявили давнее стремление Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок, но последние действия (вмешательство в президентские выборы - ред.) продемонстрировали значительный рост прямолинейности, уровня активности и объем усилий по сравнению с предыдущими операциями", - сообщают спецслужбы США.
Как говорится в докладе, целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс, очернить Клинтон и помешать ее шансам стать президентом США.
Для своих целей РФ использовала кибератаки, государственные СМИ, посредников и платных пользователей социальных медиа или так называемых "троллей".
5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону.
6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.
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