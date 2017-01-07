Трамп объявил о своей программе по борьбе с кибератаками

По словам избранного президента США, программа будет реализована в течение первых 90 дней его вступления на пост

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о программе по борьбе с киберпреступлениями, которая будет реализована в первые 90 его президентства, передает Deutsche Welle.

По словам Трампа, кибератаки не оказали никакого воздействия на результаты президентских выборов. Но он также добавил, что Россия, Китай и другие страны непрестанно пытаются проникнуть в банки данных правительственных учреждений, компаний и организаций, в частности, Демократической партии.

Ранее сегодня сообщалось, что ЦРУ, ФБР и АНБ США опубликовали доклад, в котором подтвердили вмешательство Владимира Путина и правительства РФ в президентские выборы в США.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.