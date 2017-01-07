Трамп объявил о своей программе по борьбе с кибератаками
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о программе по борьбе с киберпреступлениями, которая будет реализована в первые 90 его президентства, передает Deutsche Welle.
По словам Трампа, кибератаки не оказали никакого воздействия на результаты президентских выборов. Но он также добавил, что Россия, Китай и другие страны непрестанно пытаются проникнуть в банки данных правительственных учреждений, компаний и организаций, в частности, Демократической партии.
Ранее сегодня сообщалось, что ЦРУ, ФБР и АНБ США опубликовали доклад, в котором подтвердили вмешательство Владимира Путина и правительства РФ в президентские выборы в США.
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