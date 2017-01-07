В Болгарии и Румынии массово закрываются школы из-за непогоды

Занятия в школах отменяют в связи с резким снижением температуры, снегопадами и шквалистым ветром

В большинстве областей Болгарии, а также столице Румынии Бухаресте закрываются школы из-за непогоды. Об этом сообщает Укринформ.

Министр образования и науки Болгарии Меглена Кунева призвала руководителей областей не проводить занятия в школах 9 и 10 января из-за сильного ухудшения метеорологических условий.

В отдельных областях страны занятия не будут проводиться также из-за объявленной эпидемии гриппа.

В Бухаресте все школы будут закрыты в понедельник и вторник.

"В связи с предупреждением метеорологов об оранжевом уровне опасности снегопадов и резкого снижения температуры, было принято решение о закрытии в понедельник и вторник всех школ, лицеев и детских садов Бухареста", - сообщила мэр города.

6 января в Одесской области из-за непогоды без электроэнергии остались 41 населенный пункт в 10 районах.

6 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период ухудшения погодных условий 6-8 января.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.