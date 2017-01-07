Намибийцы требуют у Германии компенсацию за резню 1904 года

Представители намибийских народностей гереро и нама подали на ФРГ в суд за истребление их соплеменников в 1904 году

Представители намибийских народностей гереро и нама подали иск в окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке на Германию, требуя компенсации за массовое истребление их соплеменников в 1904 году отрядами Германской империи. Они также требуют признать те события геноцидом, передает Би-би-си.

В 1904 году Намибия была колонией Германской империи под названием Юго-Западная Африка. Гереро и нама восстали против колонистов, напав на несколько фермерских хозяйств. Для подавления восстания войска вырезали около 65 тысяч гереро и около 10 тысяч нама - около половины этого народа.

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