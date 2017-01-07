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Стрельбу в аэропорту США устроил военный с нарушенной психикой

07.01.2017 05:14
Как сообщают СМИ, 26-летний подозреваемый в убийстве пятерых человек в аэропорту Флориды оказался военным, до того проходившим лечение на Аляске
Стрельбу в аэропорту США устроил военный с нарушенной психикой
Фото: ЕРА

Эстебан Сантьяго, которого задержали по обвинению в стрельбе в аэропорту Флориды (США), проходил лечение на Аляске из-за жалоб на то, что "слышит голоса", передает NBC.

Задержанный также утверждал, что ФБР и ЦРУ заставляли его смотреть видео террористической группировки Исламское государство.

Как сообщается, Сантьяго присоединился к Национальной гвардии Пуэрто-Рико в декабре 2007 года и служил в Ираке с апреля 2010 по февраль 2011 года в качестве боевого инженера.


В результате стрельбы в зоне выдачи багажа в аэропорту погибли пятеро человек.

6 января несколько человек погибли и девятеро ранены в результате стрельбы в пятницу в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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