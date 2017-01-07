Трамп: Кибератаки не повлияли на результаты выборов

Трамп признал, что попытки вмешательства были, но они никак не отразились на исходе президентских выборов в США

Кибератаки "абсолютно не повлияли на результаты выборов". Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп, комментируя доклад национальной разведки об атаке на Национальный комитет Демократической партии при участии России, передает The Hill.



Трамп согласился, что была попытка вмешательства иностранного государства или группы, но не признал, что Россия взломала электронную почту демократов или что это была попытка повлиять на результаты президентских выборов.



"Была попытка взломать Национальный комитет Республиканской партии, но у него сильная защита и хакерам это не удалось", - сказал Трамп.



После встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы, Трамп сказал, что "узнал много нового".



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