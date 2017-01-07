К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия - спецслужба ФРГ

За атакой на ОБСЕ могут стоять российские источники, на что указывают данные немецкого ведомства по охране конституции

Федеральное ведомство по охране конституции Федеративной республики Германия в 2016 году раскрыло кибератаку на компьютеры ОБСЕ и теперь сообщает, что есть признаки того, что ее осуществили из России. Об этом рассказал глава ведомства Ганс-Георг Маасен, передает Deutsche Welle.



"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась та же самая инфраструктура, что и для кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых в прошлом году стал также Бундестаг", - пояснил Маасен.



Есть данные, которые указывают на то, что за этими атаками могли стоять российские источники, отметил глава ведомства.



О хакерском нападении на ОБСЕ стало известно в конце декабря 2016 года.

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Разведывательные службы США в совместном докладе сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путинпытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.

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