По подозрению в связях с Гюленом уволены 350 турецких дипломатов

Как сообщил министр иностранных дел, всего из МИД уволены 408 сотрудников. Всех их подозревают в связях с путчистами

По подозрению в связях с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена уволены 408 сотрудников Министерства иностранных дел Турции, в том числе 350 дипломатов. Об этом глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, отвечая на вопрос турецкого парламентария, передает Turkish Minute.

По словам министра, все они решениями правительства были уволены после неудачной попытки переворота в Турции, имевшей место 15 июля 2016 года.

Всего за последние полгода своих должностей лишились более 115 тысяч турецких чиновников, которых власти подозревают в связях с путчистами. После попытки государственного переворота в стране задержали свыше 90 тысяч и арестовали около 41 тысяч человек. Среди арестованных - журналисты, судьи, прокуроры, полицейские, военные, ученые, губернаторы и даже один комик.

По мнению критиков действий турецкой власти, списки сторонников Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, были составлены еще до июльских событий.

3 января 2017 года парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Режим ЧП дает властям право увольнять государственных служащих и закрывать организации, в том числе СМИ.

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