Взрыв в сирийском городе на границе с Турцией: больше 43 погибших

Взрыв произошел в многолюдном центре Азаза и был слышен в турецком городе Килис

В центре сирийского города Азаз, подконтрольного повстанцам и а расположенного на границе с Турцией, произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 43 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на наблюдателей и местных жителей.



Десятки человек получили ранения.



Взрыв произошел напротив здания суда в центре города и был слышен через границу в пограничном Килисе. Предположительно, взорвалась машина с установленной взрывчаткой.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

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