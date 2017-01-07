Взрыв в сирийском городе на границе с Турцией: больше 43 погибших
07.01.2017 14:36
Взрыв произошел в многолюдном центре Азаза и был слышен в турецком городе Килис
Карта: Al Jazeera
В центре сирийского города Азаз, подконтрольного повстанцам и а расположенного на границе с Турцией, произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 43 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на наблюдателей и местных жителей.
Десятки человек получили ранения.
Взрыв произошел напротив здания суда в центре города и был слышен через границу в пограничном Килисе. Предположительно, взорвалась машина с установленной взрывчаткой.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
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