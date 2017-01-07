В Кот-д'Ивуаре мятежные военные захватили здание Минобороны
07.01.2017 19:55
В западноафриканской стране Кот-д'Ивуар мятежные военные захватили здание Минобороны и второй по величине город страны. Власти ведут с ними переговоры
Фото - ЕРА
В западноафриканской стране Кот-д'Ивуар мятежные военные захватили здание Министерства обороны, открыв стрельбу в воздух. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
"Очень много стрельбы в воздух внутри Министерства обороны. Здание в руках плохих парней", - сообщил журналистам источник. По его словам, мятежники соорудили вокруг здания баррикады.
Мятеж солдат, большинство из которых ранее были повстанцами, начался рано утром в пятницу. Солдаты, требуя повышения зарплаты, захватили второй по величине город страны Буаке, где проживает свыше 500 тысяч человек. Затем мятеж перекинулся еще на четыре города.
Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара срочно вернулся в столицу страны - Абиджан из соседней Ганы, где был на инаугурации нового президента. Министр обороны Ален-Ришар Донваи отправился в Буаке в субботу с целью провести переговоры с лидерами мятежа. "Я приехал, как и обещал, чтобы встретиться с нашими братьями. Я здесь, чтобы успокоить их, как президент попросил меня. Мы будем слушать и искать решение", - заявил он.
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