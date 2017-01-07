В Кот-д'Ивуаре мятежные военные захватили здание Минобороны





Мятеж солдат, большинство из которых ранее были повстанцами, начался рано утром в пятницу. Солдаты, требуя повышения зарплаты, захватили второй по величине город страны Буаке, где проживает свыше 500 тысяч человек. Затем мятеж перекинулся еще на четыре города.

"Очень много стрельбы в воздух внутри Министерства обороны. Здание в руках плохих парней", - сообщил журналистам источник. По его словам, мятежники соорудили вокруг здания баррикады.