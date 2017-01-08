Премьер Канады Джастин Трюдо не поедет в Давос
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Укринформ.
Вместо участия в форуме Трюдо отправится в поездку по Канаде. В Швейцарию вместо него отправится делегация, включающая нескольких министров федерального правительства.
В декабре офис Трюдо объявил о подготовке к визиту в Давос. В прошлом году канадский премьер принимал участие в форуме вместе с несколькими министрами.
Ранее сообщалось, что от поездки в Давос оказались также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.
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