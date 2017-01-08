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Франция усиливает защиту от кибератак

08.01.2017 08:46
Министр обороны Франции сообщил, что есть угроза кибератак на объекты гражданской инфраструктуры, а также на французские СМИ
Франция усиливает защиту от кибератак
Фото: EPA

Министерство обороны Франции увеличит свои ресурсы для защиты от кибератак, сообщил глава ведомства Жан-Ив ле Дриан. Об этом пишет Reuters.

По его словам, существует угроза таких атак на объекты гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт). Также есть риск кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.

"Мы не должны быть наивными", подчеркнул ле Дриан. Так он ответил на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от этого вида угроз.

Ранее разведывательные службы США в совместном докладе сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии в 2016 году раскрыло кибератаку на компьютеры ОБСЕ и теперь сообщает, что есть признаки того, что ее осуществили из России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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