Франция усиливает защиту от кибератак
Министерство обороны Франции увеличит свои ресурсы для защиты от кибератак, сообщил глава ведомства Жан-Ив ле Дриан. Об этом пишет Reuters.
По его словам, существует угроза таких атак на объекты гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт). Также есть риск кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.
"Мы не должны быть наивными", подчеркнул ле Дриан. Так он ответил на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от этого вида угроз.
Ранее разведывательные службы США в совместном докладе сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии в 2016 году раскрыло кибератаку на компьютеры ОБСЕ и теперь сообщает, что есть признаки того, что ее осуществили из России.
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