Франция усиливает защиту от кибератак

Министр обороны Франции сообщил, что есть угроза кибератак на объекты гражданской инфраструктуры, а также на французские СМИ

Министерство обороны Франции увеличит свои ресурсы для защиты от кибератак, сообщил глава ведомства Жан-Ив ле Дриан. Об этом пишет Reuters.

По его словам, существует угроза таких атак на объекты гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электричество, телекоммуникации и транспорт). Также есть риск кибератак, направленных против французской демократии и СМИ.

"Мы не должны быть наивными", подчеркнул ле Дриан. Так он ответил на вопрос, обладает ли Франция иммунитетом от этого вида угроз.



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