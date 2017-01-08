В Риме ранены священнослужители папской базилики
08.01.2017 10:36
В папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме два священнослужителя ранены в результате нападения 41-летнего мужчины
Фото: EPA
В одной из четырех главных базилик Рима - церкви Санта-Мария-Маджоре - в субботу, 7 января, произошло нападение на двух священнослужителей, в результате которого они получили резаные ранения лица. Об этом сообщает DW.
Во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки для нанесения более тяжелых увечий. Мотивы действий мужчины устанавливаются.
Базилика Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице является папской, то есть находится в непосредственном подчинении Папе Римскому. Это один из самых посещаемых туристических объектов Рима.
Cвященник и пономарь доставлены в больницу.
Подозреваемого в нападении, 41-летнего уроженца Фрозиноне (регион Лацио, центральная Италия) задержали вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма.
Во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки для нанесения более тяжелых увечий. Мотивы действий мужчины устанавливаются.
Базилика Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице является папской, то есть находится в непосредственном подчинении Папе Римскому. Это один из самых посещаемых туристических объектов Рима.
25 декабря во время традиционного рождественского послания "Городу и миру" Папа Римский Франциск пожелал мира странам, где идут войны, упомянув при этом Украину и Сирию.
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