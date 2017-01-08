Во Франции автобус с туристами попал в ДТП: есть погибшие
08.01.2017 11:41
По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия
Фото: скриншот видео
В результате ДТП погибли четверо пассажиров автобуса, 27 получили травмы во французском департаменте Сена и Луара. Об этом сообщает Le Figaro.
Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
20 декабря на западе Франции в департаменте Вандея произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.
Автобус направлялся из Португалии в Швейцарию, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет
Авария произошла на опасном участке дороги, которую называют дорогой cмерти.
По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия.
Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
20 декабря на западе Франции в департаменте Вандея произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.
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