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Во Франции автобус с туристами попал в ДТП: есть погибшие

08.01.2017 11:41
По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия
Во Франции автобус с туристами попал в ДТП: есть погибшие
Фото: скриншот видео
В результате ДТП погибли четверо пассажиров автобуса, 27 получили травмы во французском департаменте Сена и Луара. Об этом сообщает Le Figaro.

Автобус направлялся из Португалии в Швейцарию, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет

Авария произошла на опасном участке дороги, которую называют дорогой cмерти. 

По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия.

Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

20 декабря на западе Франции в департаменте Вандея произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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