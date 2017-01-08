Во Франции автобус с туристами попал в ДТП: есть погибшие

По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия





Автобус направлялся из Португалии в Швейцарию, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет





Авария произошла на опасном участке дороги, которую называют дорогой cмерти.





По предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия.



Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.



20 декабря на западе Франции в департаменте Вандея

20 декабря на западе Франции в департаменте Вандея произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.