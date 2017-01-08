Ответственность за взрыв в Багдаде взяло на себя ИГ

Исламского государство взяло на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли не меньше 13 человек

Ответственность за сегодняшний взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада, который унес жизни по меньшей мере 13 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство. Об этом сообщает Reuters.



Ранее сообщалось, что в результате теракта еще 50 человек получили ранения.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, один из правоохранителей заметил террориста и открыл огонь, но тот успел взорвать автомобиль.

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