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Ответственность за взрыв в Багдаде взяло на себя ИГ

08.01.2017 14:31
Исламского государство взяло на себя ответственность за теракт, в результате которого погибли не меньше 13 человек
Ответственность за взрыв в Багдаде взяло на себя ИГ
Фото: EPA

Ответственность за сегодняшний взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада, который унес жизни по меньшей мере 13 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате теракта еще 50 человек получили ранения.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, один из правоохранителей заметил террориста и открыл огонь, но тот успел взорвать автомобиль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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