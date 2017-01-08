Бывший премьер Франции лидирует в опросах перед праймериз левых
08.01.2017 15:40
Мануэль Вальс по-прежнему лидирует в опросах перед первым туром праймериз 22 января
Мануэль Вальс (фото - EPA)
Экс-премьер Франции Мануэль Вальс удерживает лидерство над оппонентами перед праймериз левых. Таковы данные опроса Ifop, проведенного для Journal du Dimanche.
При этом разрыв Вальса с ближайшим соперником сократился по сравнению с предыдущим опросом. В декабре бывшего премьер-министра поддерживали 45% опрошенных, теперь же этот показатель составляет 36%.
Поддержка его основного соперника Арно Монтебура выросла на 1 процентный пункт, до 24%. Поддержка экс-министра образования Бенуа Хамона выросла с 14 до 21%.
Первый тур праймериз левых назначен на 22 января.
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