В Китае будет создана экологическая полиция для борьбы со смогом

Задачей новых отрядов полиции станет борьба с загрязнением воздуха в Пекине и других городах Китая

В Пекине будет создана экологическая полиция, призванная бороться с загрязнениями воздуха, от которых задыхается столица Китая, сообщает Sky News.

По словам мэра города Май Ци, новый отряд полиции будет направлен на борьбу, в том числе, с незаконным сжиганием мусора. Мэр Пекина также планирует сократить в 2017 году потребление угля на 30% и закрыть более 500 производств. Еще 2,5 тыс промышленных объектов будут модернизированы.





5 января 2017 года Пекин (фото - ЕРА)

Ци также заявил, что со следующего месяца около 300 тыс транспортных средств будет запрещен въезд в город.





2 января 2017 года Пекин (фото - ЕРА)

Уровень загрязнения воздуха в Пекине и других китайских городах регулярно превышают нормы Всемирной организации здравоохранения, жителям городов часто приходиться жить в густой серой мгле, сокращая время прибывания вне помещений.Общественное давление на власти для решения проблемы возрастало, в связи с чем и были приняты меры.





Фото: ЕРА

18 декабря 2015 года власти КНР объявили красный уровень предупреждения на большой части севера страны в связи с ухудшением качества воздуха.

17 октября 2016 года провинция Хэбэй, крупнейший металлургический регион Китайской народной республики, ввела "особые ограничения на выбросы" для местных сталелитейных предприятий в рамках начатой в начале этого года "войны со смогом".

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