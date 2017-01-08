Королева Елизавета II впервые появилась на публике после простуды

Сегодня королева Великобритании Елизавета II появилась на утренней службе в церкви Святой Марии Магдалены

Королева Великобритании Елизавета II впервые в этом году появилась на публике, после того как она пропустила несколько праздничных церковных богослужений, ссылаясь на сильную простуду. Об этом сообщает ВВС.

Последний раз королеву видели на людях почти три недели назад.

Однако в воскресенье она появилась на утренней службе в церкви Святой Марии Магдалены, находящейся на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

"В британских СМИ высказывались опасения по поводу здоровья 90-летнего монарха, после того как она - вопреки заведенному правилу - пропустила сначала рождественское богослужение 25 декабря, а затем и праздничную новогоднюю литургию", - отмечается в сообщении.

Букингемский дворец по поводу ее отсутствия на праздничной литургии 1 января заявил, что королева восстанавливает силы после тяжелой простуды.

В воскресенье появление Елизаветы II вызвало радостные возгласы публики. Один из очевидцев рассказал, что видела, как королева вышла из машины и обменялась несколькими фразами с викарием, прежде чем зайти в церковь.

"Мы ее видели очень близко. Мы последние три недели ждали, когда же она придет в церковь. Очень приятно было ее увидеть, конечно, как и принца Филиппа", - рассказал другой мужчина.

1 января сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II пропустит новогоднюю церковную службу, так как до сих пор окончательно не выздоровела от перенесенной простуды.

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