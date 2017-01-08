В Турции рассмотрят изменения в Конституцию

В случае принятия изменений президент получит значительно больше полномочий и сможет оставаться на своем посту до 2029 года

Парламент Турции завтра, 9 января, начнет рассмотрение предлагаемых изменений в Конституцию страны. Об этом сообщает DW.

В случае принятия этих изменений президент получит значительно больше, чем в настоящее время полномочия и сможет оставаться на своем посту до 2029 года.

Должность премьер-министра, согласно предложенным изменениям, должны отменить. Парламент будет иметь две недели для дебатов по предложенным изменениям.

Среди прочего реформа увеличит количество депутатов в парламенте с 550 до 600 и снизит возраст, с которого можно избираться депутатом - с 25 до 18 лет.

"Критики предложенной реформы утверждают, что она является частью плана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внедрению единоличной власти. Сторонники реформы утверждают, что она создаст в Турции систему, подобную французской или американской", - отмечает издание.

По нынешним положениям Конституции Турция является парламентско-президентской республикой. Однако со времени введения в стране чрезвычайного положения после неудавшегося переворота в июле 2016 Эрдоган получил расширение полномочий путем принятия декретов.

Конституционные изменения после одобрения их парламентом не менее 330 голосами должны быть вынесены на референдум.

Согласно опросам изменение конституции поддерживают около 45% избирателей, однако для принятия изменений на референдуме требуется более 50%.

10 декабря сообщалось, что заместитель председателя парламентской фракции правящей в Турции Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ вручил пакет конституционных поправок за подписью 316 депутатов спикеру парламента Турции Исмаилу Кахраману.

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