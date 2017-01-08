В Тегеране скончался бывший президент Ирана

Экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани был известен своим стремлением улучшать отношения с западными странами

В больнице Тегерана скончался бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Ему было 82 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщают иранские СМИ, он умер в результате инфаркта.

Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год. Он считался консервативным прагматиком, который был готов улучшать отношения с Западом.

В последние годы бывший президент Ирана был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между Меджлисом и Советом стражей конституции.

6 декабря иранский президент Хасан Рухани заявил, что не позволит избранному президенту США Дональду Трампу разорвать ядерную сделку Тегерана с другими странами, и пригрозил США некими "последствиями", если Вашингтон все же пойдет на такой шаг.

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