Въехавшего в толпу в Иерусалиме террориста застрелил экскурсовод

Израильские СМИ выяснили, что террориста в Иерусалиме, въехавшего на грузовике в толпу военных, застрелил экскурсовод





По словам 30-летнего экскурсовода, он отходил в сторону от группы военных, когда в нее врезался грузовик. Рона задело и он отлетел в сторону. "К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине. Он (террорист, - ред.) еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин, я понял, что он продолжает ехать, в этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился. Мы позвали на помощь, были раненые солдаты, которых он переехал дважды. Стрельба длилась меньше минуты. И единственный вопрос, который следует задать, почему единственный 30-летний штатский нейтрализует террориста в то время, как там были десятки вооруженных военных, которые разбежались", - заявил экскурсовод.





Обнародованное видео наезда подтверждает слова Рона - большинство военных бросились бежать в обратную сторону от грузовика сразу после наезда, а не пытались ликвидировать водителя.





Сегодня в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Четыре человека погибли, еще 15 человек получили травмы. Как сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, украинцев среди пострадавших в результате теракта по предварительным данным нет.





Позже в сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован теракт в Иерусалиме.





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является палестинцем - сторонником террористической группировки Исламское государство.



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