Обама: Я недооценил не Путина, а влияние кибератак на демократию

Президент США заявил, что недооценил не Путина, а возможности влияния хакерских взломов на демократические общества

Президент США Барак Обама после заключения разведки США о том, что Россия вмешалась в президентские выборы, заявил, что он недооценил не руководителя РФ Владимира Путина , а влияние кампании по дезинформации и хакерских взломов компьютеров на демократию. Об этом он заявил в программе на американском телеканале ABC, сообщает Голос Америки





Президент США подчеркнул, что не считает, что он недооценил президента России Владимира Путина, который по данным разведывательного сообщества США заказал кампанию, чтобы подорвать американскую систему демократических выборов, а также дискредитировать соперника избранного президента Дональда Трампа бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон





Обама отметил: "Я думаю, что я недооценил степень, в которой в этом новом информационном веке возможно для дезинформации, для кибер-взломов, и так далее, влиять на наши открытые общества, наши открытые системы, вмешиваться в наши демократические практики путями, которые, я считаю, ускоряются".





Президент США также сообщил, что обнародована только сокращенная версия доклада американской разведки о российских кибератаках. По его словам, это сделано, "чтобы убедиться, что мы понимаем, что Путин делает в течение довольно долгого времени в Европе, сначала в бывших государствах-сателлитах, где много русскоязычных, но все больше и больше в западных демократиях".





5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили , что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.





8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил , что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.





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