Трамп обещает наибольшое расширение ВМФ со времен Холодной войны
09.01.2017 01:56
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал существенно увеличить ВМФ. Во флоте уже просят о новом авианосце, 16 кораблях и 18 атомных субмаринах
Дональд Трамп на борту линкора "Айова" (фото - ЕРА)
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал увеличить Военно-морской флот США для отражения новых угроз со стороны Китая и России. Об этом сообщает AP.
По данным информагентства, в Военно-морском флоте США уже пересмотрели количество необходимых им кораблей в сторону увеличения - до 355. Предлагается строительство нового авианосца, 16 надводных кораблей и 18 атомных подводных лодок.
Американским судостроителям нравится эта идея, но они интересуются откуда будет поступать финансирование на подобную программу обновления. Военно-морской аналитик Исследовательской службы Конгресса США предположил, что ВМФ для реализации этой цели потребуется дополнительно от $5 млрд до $5,5 млрд сверх текущей планки расходов флота.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличение ВМФ США до 350 кораблей.
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