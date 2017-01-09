Трамп обещает наибольшое расширение ВМФ со времен Холодной войны

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал существенно увеличить ВМФ. Во флоте уже просят о новом авианосце, 16 кораблях и 18 атомных субмаринах





По данным информагентства, в Военно-морском флоте США уже пересмотрели количество необходимых им кораблей в сторону увеличения - до 355. Предлагается строительство нового авианосца, 16 надводных кораблей и 18 атомных подводных лодок.





Американским судостроителям нравится эта идея, но они интересуются откуда будет поступать финансирование на подобную программу обновления. Военно-морской аналитик Исследовательской службы Конгресса США предположил, что ВМФ для реализации этой цели потребуется дополнительно от $5 млрд до $5,5 млрд сверх текущей планки расходов флота.





Во время предвыборной кампании Трамп обещал увеличение ВМФ США до 350 кораблей.





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