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В Израиле обнародовали имена всех погибших в теракте в Иерусалиме

09.01.2017 02:24
В результате теракта в Иерусалиме погибли четверо военнослужащих израильской армии. Трое из них посмертно повышены по званию
В Израиле обнародовали имена всех погибших в теракте в Иерусалиме
Сослуживцы погибших военнослужащих (фото - ЕРА)
В Израиле обнародовали имена всех погибших в результате наезда грузовика на группу военнослужащих в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский 9 канал.

В теракте погибли четверо военнослужащих - трое девушек и один мужчина, доброволец Эрез Орбах. Трое погибших девушек - Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж и Шира Цур - посмертно повышены по званию.

Также в ходе теракта были ранены еще 15 военнослужащих.

8 января в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. В сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован теракт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является палестинцем - сторонником террористической группировки Исламское государство.

Позже СМИ сообщили, что террориста за рулем грузовика застрелил из пистолета экскурсовод, который находился с группой военнослужащих.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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