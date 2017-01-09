Обама предостерег республиканцев от сближения с Россией
09.01.2017 02:51
Президент США предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам
Барак Обама (фото - ЕРА)
Президент США Барак Обама в программе на телеканале ABC предостерег республиканцев, представитель которых Дональд Трамп 20 января станет 45-м президентом США, от сближения с Россией. Об этом сообщает Голос Америки.
"Одна из вещей, что меня беспокоит, является степень, в которой в последнее время мы уже видели много комментариев со стороны республиканцев или ученых мужей и комментаторов на кабельном телевидении, которые, похоже, имеют больше доверия к Владимиру Путину, чем к своим соотечественникам-американцам, только потому что они являются демократами. Не должно так быть", - заявил Обама.
По его словам, американцы разных политических взглядов должны напоминать себе, что находятся в одной команде. "Владимир Путин - не в нашей команде. Если мы дойдем до момента, когда люди в этой стране будут чувствовать большую связь с лидером, который является противником, и видит США и наш образ жизни, как угрозу для него, то мы будем иметь большие проблемы, чем просто кибератаки", - подчеркнул президент США.
Обама сообщил, что говорил с Трампом уже несколько раз и пытался объяснить, что есть разница между руководством и избирательной кампанией, а также отметил необходимость доверия к данным разведслужб.
8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.
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