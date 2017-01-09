Обама предостерег республиканцев от сближения с Россией





"Одна из вещей, что меня беспокоит, является степень, в которой в последнее время мы уже видели много комментариев со стороны республиканцев или ученых мужей и комментаторов на кабельном телевидении, которые, похоже, имеют больше доверия к Владимиру Путину, чем к своим соотечественникам-американцам, только потому что они являются демократами. Не должно так быть", - заявил Обама.





По его словам, американцы разных политических взглядов должны напоминать себе, что находятся в одной команде. "Владимир Путин - не в нашей команде. Если мы дойдем до момента, когда люди в этой стране будут чувствовать большую связь с лидером, который является противником, и видит США и наш образ жизни, как угрозу для него, то мы будем иметь большие проблемы, чем просто кибератаки", - подчеркнул президент США.





Обама сообщил, что говорил с Трампом уже несколько раз и пытался объяснить, что есть разница между руководством и избирательной кампанией, а также отметил необходимость доверия к данным разведслужб.



