USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ООН изменила статус стран Балтии с Восточной на Северную Европу

09.01.2017 03:15
В статистическом управлении ООН отныне относят Латвию, Литву и Эстонию к странам Северной Европы, наряду со странами Скандинавии и Великобританией
ООН изменила статус стран Балтии с Восточной на Северную Европу
Фото: bnn-news.com
ООН изменила статус стран Балтии с Восточной на Северную Европу. Об этом сообщается на сайте статистического подразделения ООН.

Согласно изменениям, к Северной Европе теперь относятся Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва. 

"ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - прокомментировал решение в Twitter депутат Европарламента, экс-глава МИД Латвии Артис Пабрикс.

Изменения коснулись и других регионов Европы. В группу Восточной Европы в ООН оставили Беларусь, Украину, РФ, Болгарию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию и Молдову. В то же время Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения отнесены к группе Южной Европы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 