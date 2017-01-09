ООН изменила статус стран Балтии с Восточной на Северную Европу

В статистическом управлении ООН отныне относят Латвию, Литву и Эстонию к странам Северной Европы, наряду со странами Скандинавии и Великобританией





Согласно изменениям, к Северной Европе теперь относятся Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва.





"ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - прокомментировал решение в Twitter депутат Европарламента, экс-глава МИД Латвии Артис Пабрикс.





Изменения коснулись и других регионов Европы. В группу Восточной Европы в ООН оставили Беларусь, Украину, РФ, Болгарию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию и Молдову. В то же время Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения отнесены к группе Южной Европы.





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