В Нигерии террористы Боко Харам атаковали военную базу
09.01.2017 03:48
На северо-востоке Нигерии джихадисты Боко Харам атаковали базу нигерийской армии: погибли пятеро военных и 15 террористов
Фото: ЕРА
В результате нападения джихадистов из группировки Боко Харам на базу нигерийской армии в городе Буни Яди на северо-востоке страны погибли пять военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.
В ходе боя были уничтожены 15 джихадистов. В городе Майдугури в субботу также произошло несколько взрывов, за которыми могут стоять террористы Боко Харам. Данных о погибших и раненых пока нет.
Террористы Боко Харам ведут войну против властей Нигерии на северо-востоке страны с 2009 года. За это время погибли 15 тысяч человек, 2 млн человек стали беженцами. В декабре 2016 года власти заявили об уничтожении последнего крупного лагеря террористов Боко Харам в лесном массиве на границе с Камеруном. Однако атаки группировки продолжаются.
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