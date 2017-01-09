В Нигерии террористы Боко Харам атаковали военную базу

На северо-востоке Нигерии джихадисты Боко Харам атаковали базу нигерийской армии: погибли пятеро военных и 15 террористов





В ходе боя были уничтожены 15 джихадистов. В городе Майдугури в субботу также произошло несколько взрывов, за которыми могут стоять террористы Боко Харам. Данных о погибших и раненых пока нет.





Террористы Боко Харам ведут войну против властей Нигерии на северо-востоке страны с 2009 года. За это время погибли 15 тысяч человек, 2 млн человек стали беженцами. В декабре 2016 года власти заявили об уничтожении последнего крупного лагеря террористов Боко Харам в лесном массиве на границе с Камеруном. Однако атаки группировки продолжаются.





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