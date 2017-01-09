В ФРГ предлагают ввести сексуслуги для нуждающихся в уходе людей

Зеленые в немецком Бундестаге предлагают ввести финансирование сексуальной помощи для людей с ограниченными физическими и психическими возможностями

Фракция зеленых в немецком Бундестаге предлагает ввести в ФРГ систему предоставления сексуальных услуг людям с ограниченными физическими и психическими возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе. Об этом сообщает DW





Согласно предложению, местные общины должны получить возможность принимать решения о предоставлении таких услуг отдельным категориям людей и выделять на это специально предназначенные средства. "Финансирование сексуальной помощи, по-моему, является вполне реалистичным", - заявила пресс-секретарь фракции зеленых Элизабет Шарфенберг в комментарии изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 8 января.





Немецкие зеленые ссылаются на опыт Нидерландов, где на протяжении нескольких последних лет люди, которые нуждаются в уходе, имеют возможность получить со стороны государства оплату услуг сексуального характера от сертифицированных работников сексуальных услуг. Однако требования для финансирования таких услуг выдвигаются достаточно жесткие: государственная поддержка предоставляется только при наличии подтверждения врача о невозможности удовлетворения сексуальных потребностей другим способом.





Между тем в Германии уже получило распространение предоставление сексуальных услуг в местах, где находятся люди, которые нуждаются в постоянном уходе. Предоставляют их проститутки. Консультационный центр Pro Familia не первый год призывает легализовать такую ​​деятельность и определить способы финансирования предоставления сексуальных услуг следующим образом: на основании страховки, путем предоставления социальной помощи или через государственные фонды.





Впрочем, призывы к введению государственно финансируемой системы оказания сексуальных услуг для людей с ограниченными возможностями подвергаются критике со стороны ученых. Последние считают, что такие услуги нарушают право человека на уход, ведь сексуальная стимуляция физической деятельности может приводить к улучшению возможностей, что снижает потребность в уходе.





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