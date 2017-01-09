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Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ

09.01.2017 07:31
Россия своими действиями в Сирии вдвойне усилила гражданскую войну в стране, считает глава Пентагона Эштон Картер
Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ
Эштон Картер (фото - EPA)

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия внесла фактически нулевой вклад в борьбу США с террористической группировкой Исламское государство (ИГ). Об этом сообщает DW.

По его словам, Москва обещала бороться с BU и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.

"В итоге, мы сражаемся с ИГ самостоятельно," - cказал Картер. 

Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.

Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого. 

Картер считает, что действия РФ в Сирии вдвойне усиливают гражданскую войну.

9 января сообщалось, что глава Пентагона также заявил - ответ США на кибератаки России не должен ограничиваться киберсредствами, но и не должен быть исключительно военным.

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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