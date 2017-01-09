Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ
Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия внесла фактически нулевой вклад в борьбу США с террористической группировкой Исламское государство (ИГ). Об этом сообщает DW.
Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.
Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого.
Картер считает, что действия РФ в Сирии вдвойне усиливают гражданскую войну.
9 января сообщалось, что глава Пентагона также заявил - ответ США на кибератаки России не должен ограничиваться киберсредствами, но и не должен быть исключительно военным.
5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.
8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.
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