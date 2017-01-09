Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Россия внесла фактически нулевой вклад в борьбу США с террористической группировкой Исламское государство (ИГ). Об этом сообщает DW.

По его словам, Москва обещала бороться с BU и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.





"В итоге, мы сражаемся с ИГ самостоятельно," - cказал Картер.



Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.



Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого.



Картер считает, что действия РФ в Сирии вдвойне усиливают гражданскую войну.