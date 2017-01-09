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У берегов Канады произошло землетрясение

09.01.2017 08:18
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало
У берегов Канады произошло землетрясение
Фото: earthquake.usgs.gov

У берегов северной канадской территории Нанавут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения находился на глубине 18,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

4 января сообщалось, что около побережья островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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