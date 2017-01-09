У берегов Канады произошло землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

У берегов северной канадской территории Нанавут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения находился на глубине 18,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

4 января сообщалось, что около побережья островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

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