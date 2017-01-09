У берегов Канады произошло землетрясение
09.01.2017 08:18
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало
Фото: earthquake.usgs.gov
У берегов северной канадской территории Нанавут произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).
Очаг землетрясения находился на глубине 18,9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
4 января сообщалось, что около побережья островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:27
-
вчера
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров