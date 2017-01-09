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Асад заявил о готовности вести переговоры по всем вопросам

09.01.2017 10:41
Президент Сирии сказал, что его правительство готово к переговорам, когда будет объявлена дата
Асад заявил о готовности вести переговоры по всем вопросам
Башар Асад (фото - EPA)

Сирийский диктатор, президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые должны пройти в Астане, все вопросы без каких-либо ограничений. Об этом сообщает ВВС.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет", - сказал Асад.

Мирная конференция по Сирии начнется в Астане 23 января. 

Однако Асад не назвал точной даты встречи.

5 января сообщалось, что Вашингтон обвинил сирийский режим Асада в нарушении договоренности о прекращении огня, обусловленной международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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