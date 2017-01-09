Mercedes-Benz продал рекордное число автомобилей в 2016 году

Компания Mercedes-Benz стала в 2016 году лидером по продажам легковых автомобилей премиум-класса

Немецкая компания Mercedes-Benz продала 2,08 миллионов автомобилей в прошлом году. Об этом сообщает сайт автоконцерна Daimler.

"Этот показатель является рекордным за всю историю немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz", - отмечается в сообщении.

По собственным оценкам Mercedes-Benz, компания стала в 2016 году лидером по продажам легковых автомобилей премиум-класса.

"Объемы продаж Mercedes-Benz растут уже шестой год подряд,", - подчеркнул рассказал глава Daimler Дитер Цетше.

По его словам, за последний год мировой рост продаж вырос на 11,6%.

1 октября сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz расширил линейку своих транспортных средств яхтой Arrow460-Grandturismo.

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