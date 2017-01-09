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Главой нацразведки США стал сторонник санкций против РФ

09.01.2017 12:33
Экс-сенатор штата Индиана Дэниэл Коутс критиковал действия России из-за аннексии Крыма в 2014 году
Главой нацразведки США стал сторонник санкций против РФ
Дэниэл Коутс (фото -EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании экс-сенатора штата Индиана 73-летнего Дэниэла Коутса, сторонника санкций против России, на должность директора офиса национальной разведки США. Об этом сообщает CNN.

"Он (Коутс, - ред.) понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что он имеет опыт во внешней политике, он любезен и прост в общении", - охарактеризовал Коутса сенатор Ангус Кинг.

Возможности разведки США в настоящее время будут интенсивно изучены на фоне кибератак со стороны РФ.

Коутс критиковал действия России из-за аннексии Крыма в 2014 году и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий против страны-агрессора. После этого Россия запретила ему въезд на свою территорию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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