Главой нацразведки США стал сторонник санкций против РФ

Экс-сенатор штата Индиана Дэниэл Коутс критиковал действия России из-за аннексии Крыма в 2014 году

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании экс-сенатора штата Индиана 73-летнего Дэниэла Коутса, сторонника санкций против России, на должность директора офиса национальной разведки США. Об этом сообщает CNN.

"Он (Коутс, - ред.) понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что он имеет опыт во внешней политике, он любезен и прост в общении", - охарактеризовал Коутса сенатор Ангус Кинг.

Возможности разведки США в настоящее время будут интенсивно изучены на фоне кибератак со стороны РФ.

Коутс критиковал действия России из-за аннексии Крыма в 2014 году и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий против страны-агрессора. После этого Россия запретила ему въезд на свою территорию.

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