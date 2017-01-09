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Джонсон встретился с советниками Трампа

09.01.2017 14:55
Глава МИД Великобритании встретился в Нью-Йорке с ближайшими советникам президента США Дональда Трампа, переговоры были позитивными, искренними
Джонсон встретился с советниками Трампа
Борис Джонсон (фото - EPA)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл  8 января с визитом в Нью-Йорк, где провел переговоры с советниками избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает DW.

Представители британского внешнеполитического ведомства отметили, что переговоры были "позитивными, искренними".

Министр иностранных дел Соединенного Королевства встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.

9 января Джонсон также проведет консультации с ведущими американскими конгрессменами в Вашингтоне.

Cтороны обсудили отношения Великобритании и США, а также американскую внешнюю политику в отношении Сирии, Китая и России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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