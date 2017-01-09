В Японии роботы могут занять 2,4 млн рабочих мест к 2030 году

Эксперты считают, что в первую очередь роботизация затронет промышленные предприятия в Японии

Исследовательский институт Mitsubishi в понедельник опубликовал доклад, в котором говорится о том, что число рабочих мест в Японии к 2030 году сократится на 2,4 млн. Это связано с тем, что людей постепенно заменят роботы с развитым искусственным интеллектом. Об этом сообщает Naked-Science.

"Изменения, которые развитие искусственного интеллекта может принести, в частности в производственный сектор, приведут к сокращению рабочих мест. В связи с этим нам необходимо задуматься о создании системы, гарантирующей стабильный минимальный доход тем, кто потерял работу", - cказал сотрудник института Сатоси Сирато.

Эксперты считают, что в первую очередь роботизация затронет промышленные предприятия, сферу услуг и продаж, где количество рабочих мест уменьшится примерно на 7,4 млн.

Столь резкое сокращение не удастся компенсировать даже за счет прогнозируемого роста числа специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта на 5 млн к 2030 году.

В докладе также отмечается, что развитие технологий по созданию роботов и их внедрение в различные сферы экономики положительно скажется на ВВП страны.

Эксперты прогнозируют его увеличение на 50 трлн иен ($432 млрд по текущему курсу, - ред.) в 2030 году, что составляет примерно 10% от ВВП за 2015 год.

6 января сообщалось, что японская страховая компания заменяет 34 сотрудника на роботов.

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