Нападение на блокпост в Египте: число жертв увеличилось до 10

В результате нападения неизвестных с автоматами на блокпост в районе города Эль-Ариш в Египте погибли девять полицейских и один гражданский

В результате нападения неизвестных с автоматами на блокпост в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте погибли девять полицейских и один гражданский. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, около 20 человек получили ранения.

Полиция ликвидировала пятерых нападавших. Вначале смертник направил к КПП грузовик, начиненный взрывчаткой.

Египетские силовики прицельным огнем вызвали взрыв бомбы до того, как автомобиль достиг блокпоста. После этого боевики начали обстреливать участок из гранатометов.

По данным МВД Египта, нападавших было около 20.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

Ранее сообщалось, что нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у блокпоста в районе города Эль-Ариш.

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