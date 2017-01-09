Трамп назначит зятя своим старшим советником - СМИ

Назначение зятя Трампа, мужа его дочери Иванки, на должность в администрацию президента ожидалось, однако было неясно, какой именно пост он займет

Избранный президент США Дональд Трамп предложит своему зятю Джареду Кушнеру занять пост его старшего советника, сообщают американские СМИ. Об этом будет объявлено, возможно, уже во вторник, передает Би-би-си.

Трамп назовет Кушнера старшим советником президента, сообщает телекомпания Эн-би-си, ссылаясь на переходный штаб избранного президента. Эту информацию подтверждает газета New York Times.

Назначение зятя Трампа, мужа его дочери Иванки, на должность в администрацию президента ожидалось, однако было неясно, какой именно пост он займет.

Миллионер Кушнер, которому во вторник исполняется 36 лет, был доверенным лицом Трампа во время избирательной кампании, закончившейся неожиданной победой миллиардера над представителем демократов Хиллари Клинтон.

У Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления, подчеркивает Эн-би-си.

Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца Чарльза Кушнера.

Кроме того, Джаред Кушнер - издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer. У него обширные деловые связи, что может привести к потенциальным конфликтам интересов, подчеркивает Рейтер.

В частности, сделка с китайскими партнерами вызвает вопросы, не будет ли нарушен закон, запрещающий кумовство, отмечает New York Times.

При этом источник издания уточняет, что само название должности Кушнера может быть скорректировано, о чем станет известно уже во вторник.

"Господин Кушнер обязуется следовать федеральным законам об этике", - сообщил Эн-би-си его адвокат. По его словам, были проведены соответствующие консультации с агентством, отвечающим за соблюдение чиновниками этических правил.

Считается, что Дональд Трамп прислушивается к мнению своего зятя.

Во время избирательной кампании Трампа Кушнер руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

В редакционной статье, опубликованной в своей газете New York Observer, Джаред Кушнер, по вероисповеданию иудей, защищал Трампа от обвинений в антисемитизме.

9 ноября республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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