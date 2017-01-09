США добавили в санкционный список пятерых соратников Путина

Минфин США добавил в список Магнитского главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и еще четверых россиян

Министерство финансов США добавило в санкционный список еще пятерых россиян по обвинению в нарушениях прав человека согласно принятому закону Магнитского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, российские предприниматели Дмитрий Ковтун и Геннадий Плаксин, депутат Госдумы Андрей Луговой и следователь СКР Станислав Гордиевский.

За связи с террористической группировкой Хезболла в список включены также гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях. Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "Список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.

22 декабря 2016 года США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.

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