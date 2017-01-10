Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента страны

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей, сообщает Reuters.

В то же время вице-президент Социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил перед голосованием, что глава государства не собирается покидать свой пост.

"Президент Мадуро не ушел и он не уйдет в отставку. Он не оставил свой пост, и мы не признали и не будем признавать (действий - ред.) непослушного парламента", - сказал он.

Критики Мадуро винят его в трехзначной инфляции и продовольственном кризисе в стране. Сам президент Мадуро, заявлял, что является жертвой "экономической войны" во главе с его политическими противниками при поддержке Вашингтона.

29 октября 2016 года в Венесуэле началась забастовка против президента. Участники акции требовали от власти разрешить проведение референдума по отставке Николаса Мадуро.

17 декабря 2016 года в Венесуэле начались погромы из-за нехватки наличных денег.

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