Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента страны
Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей, сообщает Reuters.
В то же время вице-президент Социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил перед голосованием, что глава государства не собирается покидать свой пост.
"Президент Мадуро не ушел и он не уйдет в отставку. Он не оставил свой пост, и мы не признали и не будем признавать (действий - ред.) непослушного парламента", - сказал он.
Критики Мадуро винят его в трехзначной инфляции и продовольственном кризисе в стране. Сам президент Мадуро, заявлял, что является жертвой "экономической войны" во главе с его политическими противниками при поддержке Вашингтона.
29 октября 2016 года в Венесуэле началась забастовка против президента. Участники акции требовали от власти разрешить проведение референдума по отставке Николаса Мадуро.
17 декабря 2016 года в Венесуэле начались погромы из-за нехватки наличных денег.
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