В Британии готовят закон, аналогичный списку Магнитского
В Великобритании обсуждается законопроект, аналогичный закону Магнитского в США, который позволяет вводить визовые ограничения и замораживать активы российских чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Об этом сообщает Голос Америки.
Генеральный директор компании Hermitage Capital Билл Броудер, который успешно боролся за подписание закона Магнитского в США, теперь продолжает свою деятельность в Британии.
"Поведение России на протяжении последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", - сказал он.
Проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка в акт криминальных финансов.
Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях. Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "Список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.
9 января Министерство финансов США добавило в санкционный список еще пятерых россиян по обвинению в нарушениях прав человека согласно принятому закону Магнитского.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.01.17
11:27
-
08.01.17
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09