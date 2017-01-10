В Британии готовят закон, аналогичный списку Магнитского

В Великобритании обсуждается законопроект, который предусматривает персональные санкции против граждан РФ за нарушение прав человека

В Великобритании обсуждается законопроект, аналогичный закону Магнитского в США, который позволяет вводить визовые ограничения и замораживать активы российских чиновников, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Об этом сообщает Голос Америки.

Генеральный директор компании Hermitage Capital Билл Броудер, который успешно боролся за подписание закона Магнитского в США, теперь продолжает свою деятельность в Британии.

"Поведение России на протяжении последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", - сказал он.

Проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка в акт криминальных финансов.

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях. Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "Список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.

9 января Министерство финансов США добавило в санкционный список еще пятерых россиян по обвинению в нарушениях прав человека согласно принятому закону Магнитского.

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