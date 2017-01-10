Умер польский и английский философ и социолог Зигмунт Бауман

Бауман умер в своем доме в городе Лидс (Британия) в возрасте 91 года

В Британии в возрасте 91 года умер известный социолог, философ и политолог польского происхождения Зизмунт Бауман, сообщает Gazeta.pl.

О смерти сообщила польская философ Александра Каня.

"Я попрощалась с ним в доме в Лидсе среди ближайших родственников", - написала она.

Бауман родился 19 ноября 1925 года в Познани (Польша). С 1971 по 1990-е годы был профессором Лидского университета. Бауман написал более 50 научных работ. Известен своими исследованиями Холокоста, проблем глобализации.

Бауман ввел в науку термин текучая современность, которым обозначил эпоху другой современности, в которую сейчас вступает человечество. Это переход от сложного структурированного мира, который обременен различной сетью социальных обязательств и условий к миру гибкому, текучему, свободному от различных границ и условий.

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