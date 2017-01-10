Керри извинился перед ЛГБТ-сообществом за дискриминацию

Госсекретарь официально извинился перед представителями ЛГБТ-сообщества за дискриминацию в Государственном департаменте США

Государственный секретарь США Джон Керри официально принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества, которые работали в Государственном департаменте или претендовали на должности в нем и столкнулись с дискриминацией из-за своей сексуальной ориентации. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"На протяжении десятилетий Госдепартамент был одним из работодателей, дискриминирующих работников и соискателей на основе их сексуальной ориентации. Людей вынуждали увольняться или не брали на работу. Такие действия были неправильными тогда, так же, как они неправильны и сегодня", - считает глава Госдепа.

Керри также напомнил, что он был назначен первым в истории спецпосланником по правам ЛГБТ.

"От имени Департамента, прошу прощения у тех, кто был затронуты практиками прошлого и вновь заявляю о твердой приверженности Департамента различиям и вовлеченности для всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТИ-сообщества", - резюмировал Керри свое сообщение.

6 января Госсекретарь США заверил, что все разведывательные службы несколько раз проверяли информацию о причастности России к вмешательствам в выборы президента США.

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