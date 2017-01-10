Джордж Клуни о Трампе: Нам немного не повезло с президентом

Слова актера в адрес избранного президента стали ответом на оскорбления Трампом Мэрил Стрип

Американский актер Джордж Клуни заявил, что США "немного не повезло" с Дональдом Трампом в качестве избранного президента. Эти слова актера стали ответом на критику Трампа в адрес актрисы Мэрил Стрип. Об этом пишет The Guardian.

Клуни также сообщил, что не голосовал за Трампа.

"В этот момент в нашей жизни мы должны надеяться, что он не уничтожает все", - добавил актер.

9 января Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии Золотой глобус.

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