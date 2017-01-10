В США собирают деньги получившей расистскую записку официантке

Официантка ресторана в Вирджинии Келли Картер рассказала, что пара посетителей написали на чеке: "Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим"

Клиенты ресторана в Вирджинии решили поддержать чернокожую официантку, которая в выходные получила расистскую записку вместо чаевых. Об этом сообщает Би-би-си.

Официантка Келли Картер рассказала, что пара посетителей написали на чеке: "Отличный сервис, не даем чаевых чернокожим".

Владелец заведения Томми Телез заявил Би-би-си, что реакция на рассказ об инциденте была феноменальной.

Люди заходили в ресторан, чтобы дать Картер денег или просто поддержать, через интернет для нее также уже собрали 300$.

В американских ресторанах принято оставлять чаевые, поскольку зачастую для официантов именно они составляют основной источник заработка, в то время как оклад может быть меньше минимального размера оплаты труда.

Сообщается, что посетители, оставившие записку, были моложе 30 лет, их счет составил около 20$.





Скриншот с видео ABC

Картер рассказала местным СМИ, что один из посетителей даже похвалил завтрак, который она им принесла.

Она также сказала, что инцидент лишь сделал ее сильнее, и она с радостью готова еще раз обслужить эту пару.

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