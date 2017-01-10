ВВС России провоцируют американцев на инциденты над Сирией - WSJ

"Стараемся избегать сближений с ними в воздухе, так как понятия не имеем, видят они нас или нет", - сетует американский военный из сирийской кампании

Пилоты российских ВВС, несмотря на заключение соглашений со своими американскими коллегами, неоднократно провоцировали их в небе над Сирией опасными маневрами. О таких инцидентах в комментарии изданию The Wall Street Journal рассказали участники международной антитеррористической коалиции из ВВС США.

В октябре 2015 года, на следующий после начала российской интервенции в Сирии месяц, Москва и Вашингтон подписали меморандум о безопасности полетов в сирийском воздушном пространстве. Это соглашение так и осталось на бумаге, сетуют американские пилоты, так как россияне либо не знают правил полетной безопасности, либо попросту игнорируют их.

"Они (российские пилоты, - ред.) редко устно отвечают, а то и вообще молчат. Также они редко смещаются (при опасных траекториях полета, - ред.). Мы избегаем их, так как понятия не имеем, что они видят, а что нет, и не хотим из-за этого столкнуться", − отметил генерал-майор Чарльз Коркоран.

По словам полковника ВВС США Пола Берча, в одном из инцидентов боевой самолет россиян пролетел от американского в пределах "нескольких сотен футов" и, утверждает он, "не знал об этом".

Читайте также: Неудачно сел: на российском авианосце утопили истребитель Су-33

Подобное поведение российских военных не добавляет доверия между сторонами и способствует росту напряженности между РФ и США в плане урегулирования ближневосточного конфликта.

"Во время войны в такой неопределенной обстановке и при несогласованности действий, если упадет самолет, все будут считать, что кто-то кого-то сбил, а не потому, что случилась техническая неисправность", − сказал полковник ВВС США Дэниел Мэннинг.

На запрос издания о комментариях Минобороны государства-агрессора РФ не ответило.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.