В самом центре моря Сулавеси на глубине более 600 км под поверхностью океана этим утром по Киеву произошли сильнейшие толчки - возможно цунами

Мощное землетрясение сотрясло дно центрального района межостровного моря Сулавеси в западной части Тихого океана. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Первоначально геологи оценили магнитуду цифрой 7,3 балла, однако позднее сила землетрясения была уменьшена до показателя 6,9.

По данным службы, очаг землетрясения был на значительной глубине - 617 кг. Ближе других к эпицентру находился Холо - остров вулканического происхождения на юго-западе Филиппин из архипелага Сулу.

Службы спасения в прибрежных регионах окружающих стран приведены в полную готовность - есть угроза возникновения цунами.

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