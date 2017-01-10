Меркель обещает принять срочные меры после теракта в Берлине
После теракта в Берлине со стороны правительства Германии будет немедленная реакция, которая гарантирует безопасность и гражданские свободы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.
По ее словам, этот теракт заставляет правительство действовать быстрее и не останавливается только на заявлениях.
Она назвала правильными действия кельнской полиции в новогоднюю ночь.
9 января сообщалось, что канцлер Германии призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища, после того как уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу на рождественской ярмарке в Берлине.
19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым. По последним данным, количество погибших в результате трагедии достигло 12 человек, еще около 50 госпитализированы.
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