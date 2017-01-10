Хакерские атаки РФ в США предлагают расследовать как теракты 9/11

Для расследования российских кибератак в Конгрессе хотят создать комиссию в составе 12 человек из членов Демократической и Республиканской партий США

Хакерские кибератаки в ходе минувших выборов президента США, в организации которых Вашингтон обвиняет РФ, могут расследовать по схеме, примененной при расследовании терактов 11 сентября 2001 года. Об этом со ссылкой на заявления конгрессменов-демократов пишет агентство Reuters.

Вчера, 9 января, члены Конгресса США от Демпартии предложили созвать спецкомиссию по расследованию кибератак и возможного влияния Москвы на волеизъявление американских избирателей.

В соответствии с готовящимся "Актом о защите нашей демократии" из членов Демократической и Республиканской партий должна быть создана комиссия в составе 12 человек, которые при этом не должны входить в Конгресс.

В задачи структуры будет входить всестороннее расследование - от нахождения и изучения доступных документов, как спецслужб, так и из источников открытой информации, до различных интервью и отправки повесток в суд.

Разведка США указывает на причастность российских хакеров к атакам на серверы в США и называет заказчиком спецоперации лично Владимира Путина. Кремль уже назвал обвинения Белого дома "охотой на ведьм".

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5 января 2017 года разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демпартии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные данные.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что РФ стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

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