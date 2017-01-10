Стрельба в аэропорту США: подозреваемый предстал перед судом

Судья во время заседания отметил, что подозреваемому Эстебану Руиз Cантьяго грозит смертная казнь

Подозреваемый в убийстве пяти человек в аэропорту Форт-Лодердейл американского штата Флорида, 26-летний ветеран войны в Ираке Эстебан Руиз Сантьяго, предстал перед судом. Об этом сообщает агентство BBC.

Cантьяго предстал перед судом 9 января, где ему зачитали обвинительный акт. Он обвиняется в убийстве пяти человек в аэропорту Форт-Лодердейл 6 января.

Судья заявил, что подозреваемому грозит смертная казнь.



Эстебан Руиз Сантьяго (фото - EPA)

Сантьяго во время заседания подтвердил судье, что понимает уголовное обвинение и является гражданином США.

Отвечая на вопрос о своей занятости, он сказал судье, что работал в охранной фирме Signal 88 в Анкоридже (штат Аляска) последние несколько лет, и он в настоящее время имеет лишь 10 долларов в своем банковском счете.

Во время заседания здание суда охраняли более 25 вооруженных полицейских. Власти не исключают, что мотивом преступления был терроризм, а также они исследуют, могут ли психические заболевания играть роль в атаке.

6 января 2017 года несколько человек погибли и девятеро ранены в результате стрельбы в пятницу в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде.

Как сообщали некоторые СМИ, Сантьяго проходил лечение на Аляске из-за жалоб на то, что "слышит голоса".