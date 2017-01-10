Филиппинские пираты напали на рыбаков, убив большую часть экипажа
Вооруженные люди убили восьмерых рыбаков в опасных водах на юге Филиппин, где действует исламистская террористическая организация Абу-Сайяф. Об этом инциденте сообщает со ссылкой на представителя местной береговой охраны агентство Reuters.
По словам командира подразделения Арманда Балило, рыбацкое судно с 15 членами экипажа подверглось нападению в ночь на вторник, 10 января, около полуострова Замбоанга.
Пятеро вооруженных боевиков на моторной лодке обстреляли рыбаков - восемь человек были убиты на месте, пятеро выпрыгнули за борт в попытке спастись вплавь на остров неподалеку, двое остались на судне.
"Мы рассматриваем это как пиратское нападение. Если бы это были исламисты, они бы взяли заложников и потребовали выкуп", - объяснил правоохранитель.
Злоумышленники оставили взятое на абордаж судно ночью, на их поиски отправлены два катера береговой охраны.
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С 2012 года с пиратами на воде борются международные военные патрули. Наиболее жестокие сомалийские пираты активно действовали с 2005-й по 2012 год, после чего не смогли захватить ни одного судна. На выкупах заложников сомалийские бандиты получили около $400 млн.
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